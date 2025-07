Sinner, ‘beffa’ tasse sul montepremi di Wimbledon? Jannik salvato da… Montecarlo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2025 e si è aggiudicato la fetta più grande del ricco montepremi messo in palio a Londra, ma quanto pagherà di tasse? Il tennista azzurro ha battuto domenica 13 luglio Carlos Alcaraz nella finale del Centre Court in quattro set, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, e ha conquistato quindi il suo primo titolo ai Championships, il secondo Slam dell'anno dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. Un'impresa che è valsa, come detto, a Sinner una buona parte money prize messo in palio da Wimbledon, che è cresciuto del 7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo la cifra complessiva di 53,5 milioni di sterline (quasi 63 milioni di euro). Jannik però, proprio come tutti i tennisti del torneo, ha dovuto fare i conti con la tassazione inglese, ma ha potuto godere delle agevolazioni dovute alla sua residenza a Montecarlo. Con il nuovo montepremi, i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile hanno ricevuto ciascuno oltre 3 milioni e mezzo di euro, con un aumento di oltre l'11% rispetto al 2024. L'accesso alla finale era già valso a Sinner quasi un milione e 800mila euro, che si è quindi intascato, grazie alla vittoria nella finale contro Alcaraz, ben 3.517.900 euro. Questo aumento rende Wimbledon il più prezioso tra i quattro Slam, basti pensare che un posto nel tabellone principale è valso almeno 66mila sterline (circa 77mila euro), con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Ecco tutte le cifre del nuovo prize money, uguale sia per il tabellone maschile che per quello femminile: Primo turno: 77.400 euro Secondo turno: 116.000 euro Terzo turno: 178.000 euro Ottavi: 281.400 euro Quarti: 469.000 euro Semifinali: 908.800 euro Finale: 1.782.400 euro Vincitore: 3.517.900 euro Secondo quanto riportato da Forbes, il Regno Unito tassa i premi di Wimbledon, così come tutti i guadagni derivanti da sponsorizzazione di aziende sportive usate durante il torneo, fino al 45%. Una percentuale che comunque oscilla di caso in caso, ma con gli atleti che devono fare anche i conti con una ritenuta iniziale del 20%. Gli oltre tre milioni e mezzo di euro ricevuti sia da Sinner che da Swiatek, vincitrice del tabellone singolare femminile, sarà tassato con un'aliquota effettiva che dovrebbe essere del 36,52% circa, con l'importo netto che arriverebbe così intorno ai 2,5 milioni. Swiatek inoltre dovrà versare un ulteriore 4% in Polonia, circa 162mila euro, mentre Sinner non sarà soggetto a ulteriore tassazione dopo aver spostato la sua residenza nel principato di Monaco, dove non è prevista l'imposta sul reddito. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)