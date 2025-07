Realmonte, schiaffeggia una ragazza in spiaggia: i bagnanti lo affrontano e lo mettono in fuga

Momenti di tensione oggi pomeriggio sulla spiaggia di Realmonte, in provincia di Agrigento, dove un uomo ha aggredito una ragazza colpendola con uno schiaffo davanti a decine di bagnanti. Il gesto violento ha immediatamente scatenato la reazione delle persone presenti, che sono intervenute per difendere la giovane e mettere in fuga l’aggressore.

L’episodio si è verificato nel cuore del pomeriggio, in una zona particolarmente affollata del litorale. L’uomo si è avvicinato alla ragazza e l’ha colpita senza apparente motivo, provocando un immediato sconcerto tra chi ha assistito alla scena. Alcuni bagnanti, senza esitazione, si sono alzati in piedi e gli si sono avventati contro per fermarlo.

La situazione è rapidamente degenerata in un parapiglia: l’aggressore ha provato a giustificarsi, ma la rabbia collettiva lo ha costretto a indietreggiare. Tra urla e inviti ad andarsene, l’uomo è stato fisicamente allontanato dalla spiaggia, mentre i presenti si stringevano attorno alla ragazza visibilmente scossa.

Non risulta, al momento, un intervento diretto delle forze dell’ordine, ma l’episodio è stato segnalato e le autorità potrebbero avviare accertamenti. Resta da chiarire il rapporto tra l’uomo e la giovane, e le circostanze che hanno portato al gesto.

Quel che è certo è che la prontezza e il coraggio dei bagnanti hanno evitato conseguenze peggiori, dando una risposta ferma e decisa contro ogni forma di violenza.