Primo Meet up di Sutera Svelata

SUTERA – Il team di Sutera Svelata incontrerà i suoi followers al ristorante “Sambriglia” di Sutera venerdì 25 luglio alle ore 19.00 per fare il punto del progetto e annunciare le prossime novità. Si parlerà della nascita del progetto, dei social di riferimento, delle prossime puntate che seguiranno ogni 27 del mese. Chi sarà presente potrà vedere “IN ANTEPRIMA” assoluta il quinto Reel programmato per il mese di luglio. “L’associazione G.O.D (Gruppo Onuri e Dignità), da più di 35 anni protagonista di attività culturali e di intrattenimento non solo nel territorio Suterese, ma su tutto quello Siciliano, è soddisfatta di questo nuovo progetto”, dice il Presidente G.O.D. Nino Pardi, “che ha coinvolto alcuni giovani dell’associazione e che continua a coinvolgere molti suteresi in diversi modi”. Anche per questo motivo si è pensato a questo Meet up, una formula nuova per gli ambienti suteresi, per avere un confronto e ricevere dei consigli allo scopo di migliorare la qualità della promozione. Sutera Svelata parla di storie, cultura, stranezze e curiosità che riguardano Sutera e il suo territorio, così da far conoscere meglio il proprio paese a chi lo vive, e al tempo stesso raggiungere un pubblico molto più vasto in Sicilia e anche all’estero tra i suteresi nel mondo con il linguaggio giovanile dei social. Il team è composto da Martina Chiparo, Emanuele Ippolito e Onofrio Ingrascì che sono i protagonisti dei video, da Mattia Giovino che si occupa delle riprese con il drone, da Francesco Pardi che fa le riprese e si occupa del montaggio, da Nino Pardi che cura i testi e la regia. Appuntamento, dunque, venerdì 25 luglio 2025 al ristorante “Sambriglia” con il team di “Sutera Svelata”. I posti limitati sono già stati prenotati.