Presidente Commissione Sanità Mussomeli Saverio Sciarrino sgomento su nuova rete ospedaliera

MUSSOMELI – Così il Presidente della Commissione Sanità del Comune di Mussomeli, dott. Saverio Sciarrino: sulla rete ospedaliera. “In riferimento alla notizia di un nuovo rifacimento della pianta organica sugli ospedali siciliani ed in particolare la gestione dei posti letto per acuti non si puó che rimanere sgomenti sulla constatazione che si parli di tagli dei posti letto secondo logiche incomprensibili. Ospedali come il Maria Immacolata Longo di Mussomeli con un bacino di utenza di circa 70 mila persone provenienti da tre province quali Caltanissetta Agrigento e Palermo, ubicato in un’area strategica da permettere una risposta sanitaria ad una vasta popolazione disagiata geograficamente e con vie di comunicazione vetuste per il raggiungimento dei vari capoluoghi di provincia, subisce un’ulteriore penalizzazione con la riduzione dei posti letto per acuti dei reparti di medicina ed ortopedia. La riduzione dei posti per acuti di un ospedale di riferimento per 70 mila persone come quello di Mussomeli inesorabilmente porterebbe ad un ulteriore collasso del Sant’Elia di Caltanissetta già saturo e con enormi difficoltà nel dare risposte in termini di ricovero all’elevato numero di pazienti che accedono al PS di Caltanissetta. Inoltre i piccoli ospedali che sono già in sofferenza per carenza di personale sanitario diventerebbero ancora meno appetibili da parte di medici ed infermieri a causa di questa tendenza all’inesorabile smantellamento dei reparti per acuti. Trovandomi in totale disaccordo con il ridimensionamento dei posti letti per acuti colgo l’occasione per rilanciare l’idea che il potenziamento dei piccoli presidi sanitari di zona, con un vasto bacino di affluenza debba essere la strada maestra da percorrere, essendo così in grado di poter garantire un azione di filtro nei confronti dei grandi ospedali considerati di riferimento, ed inoltre offrire in sinergia una migliore risposta sanitaria di buona qualità ai cittadini. Mi auguro che nelle sedi adeguate, tramite un dialogo politico costruttivo si riesca ad intraprendere un percorso di ripresa della sanità pubblica essendo (non dimentichiamolo) un diritto sancito legalmente per tutti.”