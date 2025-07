Porto Empedocle, Morelli: “Acqua per i siciliani grazie a intervento rapido e visione concreta. Un lavoro di squadra tra governo, commissario e territori”

“Siamo qui oggi non solo per verificare l’avanzamento dei lavori, ma per ribadire un impegno preciso: portare soluzioni concrete e rapide dove c’è un bisogno urgente. Il dissalatore in costruzione a Porto Empedocle è la prova che lo Stato sa intervenire, quando serve, con decisione e responsabilità”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, oggi in sopralluogo presso il sito dell’impianto di dissalazione che sarà operativo già nell’estate, per far fronte all’emergenza idrica che sta colpendo duramente la Sicilia. Un intervento reso possibile grazie all’impegno congiunto del governo nazionale e degli enti territoriali: “Desidero ringraziare il Ministro Matteo Salvini, che con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha garantito attenzione e sostegno operativo sin dall’inizio di questa emergenza, dimostrando cosa significa oggi fare infrastruttura al servizio dei cittadini”, ha dichiarato Morelli.“Ringrazio inoltre il Senatore Nino Germanà, che con determinazione e presenza costante ha favorito il dialogo tra Stato ed enti locali, garantendo un canale istituzionale efficace e continuo con i territori”. Fondamentale, poi, il lavoro portato avanti in questi mesi dal Commissario straordinario per la crisi idrica Nicola Dell’Acqua, che, avvalendosi della società Siciliacque come soggetto attuatore, ha gestito l’intera fase operativa con procedure semplificate e tempi accelerati. L’intervento è stato reso possibile anche grazie all’assegnazione delle risorse da parte del CIPESS, che con la delibera n. 22 del 2025 ha destinato 100 milioni di euro per la realizzazione di tre impianti di dissalazione mobili (a Gela, Porto Empedocle e Trapani), oltre a un impianto fisso proprio qui a Porto Empedocle. Le risorse provengono in larga parte dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, per un totale di 90 milioni, cui si aggiungono 10 milioni dal bilancio della Regione. “Porto Empedocle oggi rappresenta un modello: qui non si parla, si agisce – ha concluso Morelli –. È questa l’Italia che serve, ed è questo lo stile con cui affrontiamo le emergenze: in silenzio, ma con risultati tangibili e duraturi”.