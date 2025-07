Mussomeli, in Piazza della Repubblica canto e ballo con Donatella. Presenti tanti giovani fra applausi e divertimento

MUSSOMELI – Quella che era la previsione della vigilia, ha trovato conferma nella straordinaria partecipazione allo spettacolo del gruppo musicale de “LE DONATELLE”. Gli scatti fotografici e le riprese video raccontano la vivacità, l’euforia ed il coinvolgimento dei giovani allo spettacolo che ha lasciato soddisfatto il pubblico presente. Una presenza di giovani vistosamente notata, appunto in una serata estiva di metà luglio, che lascia ben sperare per gli altri appuntamenti in agenda che organizzatori, promotori e sostenitori hanno approntato per il 2025. Una serata bene organizzata e coordinata in Piazza della Repubblica, dove erano attive le diverse componenti a supporto dell’evento: Pro Loco e Forze dell’Ordine e volontari. Il sano divertimento con voglia di ballare e di cantare che premia una comunità.