Mussomeli, Borsa di studio “Don Salvatore Callari” consegnata all’alunno Matteo Salvatore Indelicato classe IV A Liceo Classico del “Virgilio”

Nell’ambito dei festeggiamenti carmelitani di luglio a Mussomeli C’è stata la celebrazione della Messa nella Parrocchia del Carmelo, presieduta dal Parroco Padre Rosario Castiglione, per ricordare il compianto sacerdote Padre Salvatore Callari, La celebrazione ha preceduto l’annuale cerimonia della consegna della borsa di studio “don Salvatore Callari, istituita in sua memoria. Tante presenze in chiesa che hanno assistito, anche, al momento culturale, assai condiviso in vita dal compianto Padre Callari, a cui partecipava volentieri. E’ l’alunno Matteo Salvatore Indelicato della classe IV A Liceo Classico del Virgilio di Mussomeli, il destinatario della Borsa di Studio “Don Salvatore Callari”, decretato dall’apposita Commissione, istituita in seno all’Istituto Scolastico; infatti, si è riunita lo scorso 13 giugno per la valutazione ed assegnazione finale che così si è espressa; ” L’Alunno si è distinto nelle discipline umanistiche con straordinaria maturità intellettuale, unita ad uno spiccato spirito critico e ad una sensibilità profonda nell’interpretazione dei contenuti. La sua capacità di attualizzare il sapere, collegando con lucidità il patrimonio del passato alle sfide del presente, ne fa un esempio autentico di come lo studio delle scienze umane possa essere guida consapevole nel pensiero e nella società di oggi”. Va detto che sono stati i coniugi Tita e Vincenzo Mancuso, a nome della famiglia Callari, a ringraziare preliminarmente il parroco Castiglione e la Confraternita parrocchiale per la disponibilità riservata a questo evento, e a consegnare la Borsa di Studio “Don Salvatore Callari” all’alunno premiato, presenti i genitori, il parroco don Rosario Castiglione che ha consegnato anche un suo dono augurale. Va sottolineato che l’istituzione della borsa di studio, giunto al quarto anno, è stato voluto, fortemente condiviso ed attuato dalla famiglia Callari, per esternare il loro sentito omaggio alla memoria del caro congiunto Padre Salvatore Callari che in vita seppe donare, la sua umanità, il suo sacerdozio, la sua cultura il suo sapere e, soprattutto, il suo rispetto e benevolenza verso gli altri. L’incontro è stato coordinato da Enzo Munì, Silvana Giardina, mentre Maria Genuardi ha declamato alcune poesie del “poeta” don Salvatore Callari, ringraziata con un omaggio floreale. Da sottolineare che questo appuntamento annuale, ormai consolidato, rientra nel periodo dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Carmelo, di cui il compianto sacerdote era assai devoto.