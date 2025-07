Marche, candidato centrosinistra Matteo Ricci indagato: “Sereno, io estraneo ai fatti”

(Adnkronos) – Il candidato presidente della regione Marche del centrosinistra Matteo Ricci oggi, martedì 22 luglio, in un video sui social annuncia: "Sorprendentemente questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi dei murales che è ormai sulla stampa da un anno". "Sono sorpreso perché io in vita mia, in 15 anni d'amministrazione, non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici, mi sono fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei miei collaboratori come in queste in caso" sottolinea l'ex sindaco di Pesaro. "L'ho ripetuto per mesi e lo ripeterò anche al procuratore e fra l'altro l'accusa è curiosa perché io non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma in termini di consenso politico. Sono sereno nel merito però anche molto amareggiato e molto arrabbiato. Questa cosa arriva il giorno dopo la convocazione delle elezioni, dopo un anno di indagini… Io comunque sono fiducioso nel lavoro della magistratura. Sono convinto che smonteremo subito queste accuse". "Quindi tanta amarezza e tanta rabbia ma anche tanta serenità perché nel merito sono completamente estraneo ai fatti, non me ne sono mai occupati e lo chiarirò presto con il procuratore" conclude. "Prendiamo atto dell'avviso di garanzia, ricevuto da Matteo Ricci, e delle sue dichiarazioni appena rilasciate" dice il presidente del M5S Giuseppe Conte. "Come Movimento 5 Stelle rispettiamo il lavoro autonomo e indipendente della magistratura e non sottovalutiamo le ipotesi accusatorie, contenute nell'avviso di garanzia, ma ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni mosse a Ricci, al fine di comprendere se gli venga mossa una semplice contestazione per spese del Comune non corrette o se vi siano gli elementi di una condotta disonesta, che ha portato a indebiti vantaggi personali – condotta questa che sarebbe incompatibile con i nostri principi e i nostri valori". "Auguriamo all'interessato di chiarire al più presto con l'autorità giudiziaria questa vicenda, così da diradare tutti gli eventuali dubbi e poter svolgere in piena serenità la prossima campagna elettorale" aggiunge. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)