Lo sfogo di Luca Zingaretti all’aeroporto: “Moglie di un politico salta la fila, vergogna”

(Adnkronos) – Luca Zingaretti denuncia attraverso una storia su Instagram, pubblicata dall'aeroporto di Fiumicino, la "moglie di un politico", che ha saltato la fila al check-in: "Oggi a Fiumicino ho assistito a una scena… Quando depositi i bagagli per partire, c'era la moglie di un politico nazionale che passava davanti a tutti con la scorta che gli ha detto 'prego, prego'. Ma non vi vergognate? Manco per andare in vacanza… vergognatevi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)