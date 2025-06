La Giovane Orchestra Sicula gran protagonista al Teatro Antico di Taormina

La Giovane Orchestra Sicula, diretta dal maestro Raimondo Capizzi, ogni anno dà sempre prova della sua perseveranza. Da 12 anni investe con le proprie forze sul territorio della provincia di Caltanissetta con ragazzi che amano la musica e maestri che amano donare insegnamenti.

E’ così che ogni anno la Giovane Orchesta Sicula calca alcuni tra i più prestigiosi teatri, tra cui il Teatro Antico di Taormina. “Segno – ha spiegato il maestro Raimondo Capizzi – che anche oltre i nostri confini il progetto viene capito e supportato. Grazie Taormina per ospitarci sempre, grazie Nations Award per rendere protagonista il progetto “Giovani in Orchestra” nel prestigioso Teatro Antico di Taormina”.