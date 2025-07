Haaland, attacco agli haters: “Ho i capelli più belli dei vostri”

(Adnkronos) –

Erling Haaland si gode le vacanze con un 'nuovo' taglio di capelli e lancia un messaggio agli haters, nel giorno del suo compleanno, oggi, lunedì 21 luglio. L'attaccante del Manchester City, che ha appena compiuto 25 anni, è reduce dal Mondiale per Club in cui gli inglesi sono stati eliminati agli ottavi dall'Al Hilal di Simone Inzaghi, ha trascorso un periodo di vacanza a Roma, godendosi le bellezze della Capitale, prima di trascorrere un periodo al mare. Proprio con un selfie dalla sua barca, Haaland ha mostrato i suoi 'nuovi', ma in realtà vecchi, capelli, ringraziando i suoi tifosi per gli auguri: "A metà strada verso i 50!", ha scritto sui propri profili social il norvegese, accompagnando il post a una faccina che ride, "Grazie a tutti per gli auguri di compleanno". Poi una 'dedica' speciale per gli haters, che più volte, ovviamente in rete, avevano criticato i suoi look, in particolare i suoi capelli: "Prima di venire a criticare i capelli, prenditi un momento davanti allo specchio e chiediti: sono davvero qualificata per giudicare dei capelli che sono più belli dei miei?", ha chiesto ironicamente Haaland, trovando il pieno supporto dei suoi tifosi nei commenti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)