Giustizia, Morosini: “Clima da resa dei conti”

"La riforma votata oggi in Senato non fornisce alcuna risposta alle attese di giustizia dei cittadini del nostro paese. Non diminuisce i tempi dei processi. Non risolve i problemi delle carceri. Non agevola l'accesso alla giurisdizione dei soggetti meno abbienti o più deboli. Non irrobustisce le strutture giudiziarie che si occupano di crimine organizzato e corruzione". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini commentando il voto della riforma della Giustizia al Senato. "Il testo di riforma, di matrice governativa, approdato in parlamento nel maggio del 2024, viene a distanza di oltre un anno approvato senza che sia stata modificata neppure una virgola, nonostante sia in gioco una nuova fisionomia dei rapporti tra politica e magistratura e si adotti una soluzione che rappresenta un unicum nel panorama degli ordinamenti delle democrazie occidentali avanzate", aggiunge Morosini. E ancora: "Per come concepita la separazione delle carriere, nei fatti già completata dalla riforma Cartabia, lungi dal rafforzare le garanzie per i cittadini pare piuttosto il preludio "ai pm sotto l'esecutivo", come auspicato dal sottosegretario alla Giustizia", dice Morosini ricordando quanto pubblicato da Il Foglio il 14 marzo scorso. "E i due Consigli superiori separati, privi di competenza sul disciplinare e con membri togati sorteggiati e non più eletti, non sembrano in grado di rappresentare un presidio robusto per l'indipendenza dei magistrati dalle pressioni dei potenti di turno". Per il Presidente del Tribunale di Palermo Morosini "La posta in gioco avrebbe consigliato maggiori aperture rispetto ai rilievi non solo della magistratura associata ma anche del mondo accademico e di parti dell'avvocatura, dal momento che viviamo in un epoca in cui, oltre i confini nazionali, leader europei e americani, una volta eletti, si ribellano ai vincoli dello Stato di diritto, vissuti come ostacolo all'esercizio delle prerogative di governo. E, talvolta pure con il sostegno di élite tecnocratiche, promuovono una idea del potere inteso come "blocco unico", che non può prescindere da una magistratura omogenea al potere esecutivo e ai poteri economici. Ossia, tutto quello che rifiuta la nostra Costituzione del 1948". "Invece, la riforma costituzionale della giustizia sta procedendo a tappe forzate in un clima generale da "resa dei conti"- dice il Presidente del Tribunale – Come hanno rilevato attenti osservatori, il modello approvato ha i caratteri della legislazione "speciale", posto che in un contesto in cui operano almeno tre giurisdizioni (ordinaria, amministrativa e contabile), con assetti ordinamentali assimilabili, si interviene solo nei confronti della magistratura ordinaria, ossia quella che è stata in prima linea nella difesa della democrazia dal terrorismo, dal crimine organizzato e dalla corruzione sistemica, nonostante le cosiddette "correnti" esistano anche nelle altre magistrature", conclude Piergiorgio Morosini.