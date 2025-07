Giuli: “Il Corriere ha definito l’intervista ‘bella e puntuale’, poi l’ha censurata”

(Adnkronos) – “Ecco che cosa pensava ieri il Corriere della Sera prima di censurare la mia intervista. Serve altro?”. Così esordisce su X il ministro della Cultura Alessandro Giuli, in un post in cui trascrive la conversazione avvenuta con il giornalista (non menzionato) che lo aveva intervistato. Il ‘Corriere’, così scrive Giuli, commenta così l’intervista: “A me pare molto bella densa e puntuale. Non rischiamo di dare del perditempo a Ernesto?”, al che il ministro risponde: “Possiamo sostituire con “alcuni”. Oppure “c’è chi dice”. E il cronista replica: “Okkk”. Il post si inserisce nel ‘duello’ tra via del Collegio Romano e via Solferino, iniziato con l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul ‘Corriere’ di sabato 11 luglio. Giuli il giorno dopo, cioè ieri, ha dato un’intervista al quotidiano, che però oggi non è uscita. Colpa, sostiene il ministro in un post Facebook in cui ha pubblicato la bozza integrale dell’intervista, della risposta su Galli della Loggia, in cui lo definiva ‘perditempo’ e ricordava il suo incarico ministeriale. La direzione del ‘Corriere’ ha scritto all’Adnkronos spiegando di essere pronta a pubblicare una lettera di risposta del ministro all’editorialista, e che la polemica sollevata è ‘pretestuosa e senza fondamento’, visto che nell’intervista si è concentrato ‘esclusivamente chiedendo le dimissioni [di Galli della Loggia] da un incarico culturale con un contorno di insulti’. Con questo ulteriore post su X il ministro intende dunque far capire che il giudizio del quotidiano sull’intervista non era lo stesso della nota inviata stamattina. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)