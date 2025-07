Elodie, un bacio tra le lenzuola con Iannone per smentire la crisi

(Adnkronos) – Un bacio tra le lenzuola per smentire le voci di crisi. Elodie ha pubblicato sulle sue storie Instagram lo scatto di un bacio appassionato con il fidanzato, il pilota motociclistico Andrea Iannone. La foto arriva dopo che sul web rimbalzavano da giorni le voci di una possibile rottura come causa di un momento di nervosismo avuto dalla cantante e attrice sul palco durante il concerto di Radio 105 nei confronti di due spettatori, che forse avevano fatto qualche gestito non gradito dall'artista: "Due tipi non mi stanno tanto simpatici. Volevo litigare". Da allora erano cominciate a circolare ricostruzioni più o meno fantasiose

di una rottura con Iannone. Ora la foto che mette a tacere le dicerie. Postata nelle ore in cui Iannone è impegnato nel Gran Premio di superbike di Donington, forse anche un modo amorevole per esprimergli il suo sostegno. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)