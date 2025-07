Dopo Gergiev annullato anche il concerto del filo-russo Alexander Romanovsky a Bologna

(Adnkronos) – Il concerto del pianista ucraino filo-russo Alexander Romanovsky che si sarebbe dovuto tenere a Bologna il 5 agosto è stato annullato. L'annuncio arriva dal Comune. Il senatore di Azione Marco Lombardo in un post su X, dopo la decisione di annullare il concerto di Gergiev a Caserta, ha auspicato che il sindaco Matteo Lepore facesse la stessa scelta. E una volta arrivato l'annuncio, Lombardo ha scritto: "La decisione di annullare il concerto di Romanovsky a Bologna da parte del Sindaco Matteo Lepore, Unipol e Musica Insieme, è giusta e tempestiva. Da Caserta a Bologna, quando la società civile si attiva insieme alle istituzioni si difende la democrazia dalle ingerenze straniere". Il Gruppo Unipol ha intanto già modificato le date dei concerti in cartellone. Al posto dell'esibizione di Romanovsky (dal titolo 'Favorite Chopin'), il 5 agosto nei giardini di Cubo nella piazza sopraelevata di Porta Europa, a Bologna, suonerà così la pianista venezuelana Gabriela Montero. La rassegna itinerante di spettacoli dal vivo 'Cubo Live' 2025, promossa da Cubo, il museo d'impresa del gruppo Unipol, fa parte di Bologna Estate 2025. "La cancellazione del concerto di Romanovsky a Bologna è la seconda buona notizia della giornata dopo l'annullamento del concerto di Gergiev. E dimostra che in Italia gli anticorpi contro il putinismo ci sono. E tuttavia sia la vicenda di Caserta che questa ci devono indurre a non abbassare la guardia. I propagandisti di Putin non possono passare", il commento di Carlo Calenda, leader di Azione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)