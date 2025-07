Domenica In, anche Gabriele Corsi si sfila. Venier torna sola al comando?

(Adnkronos) – Dopo Nek, anche Gabriele Corsi alla fine ha detto no, rinunciando a 'Domenica In'. A quanto apprende l'Adnkronos, Mara Venier dunque, salvo sorprese, tornerà sola al comando del programma che l'ha resa la 'signora della domenica'. La notizia era nell'aria da qualche settimana. A nessuno era passato inosservato il fatto che Venier e Corsi non si fossero presentati al lancio dei palinsesti autunnali a Napoli, a fine giugno, segno che la collaborazione fosse ancora tutta da costruire e che il conduttore, impegnato da anni con contratti a progetto sia su Rai (da Eurovision Song Contest al Primafestival) che sul Nove (dove conduce dal 2022 'Don't forget the lyrics! – Stai sul pezzo!'), non avesse ancora sciolto la riserva. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)