Caltanissetta. Il Questore e Soroptimist International Italia per definire la creazione di uno spazio protetto per ascolto di vittime di violenza

CALTANISSETTA. Il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, ha ricevuto la segretaria nazionale coadiutrice di Soroptimist International Italia, nonché presidente della locale sezione Bora La Paglia, per definire la realizzazione de “Una stanza tutta per sé” presso il nuovo Commissariato di P.S. di Niscemi, che verrà inaugurato nei prossimi mesi.

L’iniziativa verrà realizzata per creare uno spazio protetto per l’ascolto di vittime di violenza. Nel corso dell’incontro il Questore Agnello ha espresso vivo compiacimento per la collaborazione già esistente tra l’Associazione e la Polizia di Stato, già sancito nel 2023 con un analogo spazio realizzato presso il Commissariato di P.S. di Gela.