Il Comune di San Cataldo lancia la “Democrazia Partecipata 2026”: aperti i termini per la presentazione dei progetti

L’Amministrazione Comunale di San Cataldo ha dato il via ufficiale al processo di Democrazia Partecipata per l’anno 2026. L’iniziativa, formalizzata attraverso la Determinazione n. 357 del 2 luglio 2026, è volta a coinvolgere direttamente i cittadini nella scelta di azioni di interesse collettivo da finanziare.

L’operazione si inserisce nel quadro della Legge Regionale n. 5/2014, che prevede l’obbligo per i Comuni di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente a forme di democrazia partecipata. Per quest’anno, la somma complessiva messa a disposizione per la realizzazione dei progetti ammonta a 14.563,00 euro.

Per il sindaco Gioacchino Comparato <<L’impiego di queste risorse, rappresenta un’opportunità per finanziare interventi mirati e di immediato impatto collettivo. La partecipazione attiva dei cittadini è il motore fondamentale per lo sviluppo della nostra città, aggiunge il primo cittadino. Questo strumento non è solo un adempimento normativo, ma un’opportunità preziosa per ascoltare le reali esigenze della comunità e costruire insieme un futuro più inclusivo. Invitiamo quindi ogni residente a sentirsi parte integrante dell’amministrazione, proponendo idee che possano migliorare concretamente la qualità della vita a San Cataldo>>.

Modalità di partecipazione e scadenze

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere un confronto diretto tra la cittadinanza e l’Amministrazione Pubblica, trasformando la scelta degli interventi in un momento di apprendimento collettivo. I cittadini e i soggetti previsti dall’avviso che desiderano proporre un’idea progettuale dovranno compilare la scheda tecnica denominata “Allegato B”.

È importante sottolineare che non saranno prese in considerazione proposte che risultino in contrasto con le norme di legge, lo Statuto comunale, i regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune di San Cataldo, né progetti che interferiscano con opere già in fase di realizzazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle idee progettuali è fissato per le ore 12:00 del 16 luglio 2026.

L’Avviso Pubblico e tutta la documentazione necessaria sono consultabili sull’Albo Pretorio online, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente e attraverso i canali social ufficiali.