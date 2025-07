Caltanissetta. Il Lions Club protagonista a Bruxelles – Patrocinio e testimonianza per il panel europeo sulla salute di prossimità

CALTANISSETTA. Il Lions Club Caltanissetta protagonista a Bruxelles – Patrocinio e testimonianza per il panel europeo sulla salute di prossimità Caltanissetta, luglio 2025 – Con la conclusione dell’anno sociale 2024-2025, il Lions Club Caltanissetta traccia un bilancio ricco di iniziative, progetti e riconoscimenti, sia a livello locale che internazionale.

Un’annata che ha visto il Club protagonista su molteplici fronti: dalla prevenzione sanitaria all’assistenza sociale, dalla promozione della cultura civica fino alla partecipazione a eventi istituzionali di rilievo europeo. Un anno di celebrazioni e risultati Guidato dall’Ing. Salvatore Vancheri, Presidente nel corso dell’anno sociale appena concluso e oggi Past President, il Club ha festeggiato due importanti ricorrenze: • Il 65° anniversario dell’omologazione (24 ottobre 1959) • Il 65° anniversario della consegna della Charter (19 marzo 1960).

Questi momenti hanno rappresentato non solo una celebrazione della storia del Club, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno verso la comunità, attraverso services concreti e significativi. L’impegno europeo: il Lions Club Caltanissetta a Bruxelles Uno dei momenti più significativi dell’anno è stato l’invito ufficiale ricevuto dal Club a partecipare al panel europeo “Salute di carità, salute di prossimità, salute di comunità”, che si terrà a Bruxelles il 1° ottobre 2025, su iniziativa del Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma, Alessandro Alongi. Il tema centrale dell’incontro riflette una visione integrata della cura: la salute di carità, fondata sulla solidarietà e sull’accesso gratuito o a basso costo alle cure per i più fragili, rappresenta da sempre un sostegno fondamentale per chi è escluso dai circuiti sanitari tradizionali.

Tuttavia, per garantire un’assistenza più equa, efficace e continua, è indispensabile affiancare a questo modello la salute di prossimità, capace di portare i servizi sanitari nei luoghi del vivere quotidiano. Solo unendo carità, prossimità e partecipazione attiva della comunità si può costruire un sistema di cura realmente inclusivo, orientato alla prevenzione, al benessere condiviso e alla responsabilizzazione di ogni cittadino nella gestione della propria salute. La procedura che ha portato all’invito e alla concessione del patrocinio gratuito da parte del Lions Club è stata avviata e curata direttamente dall’Ing. Salvatore Vancheri, che ha saputo valorizzare il lavoro del Club in ambito sanitario e umanitario anche a livello istituzionale europeo. Un contributo fondamentale è stato dato dal Dott. Alfonso La Loggia, socio attivo del Club, il quale ha collaborato in modo diretto e operativo alla costruzione dell’iniziativa.

Il Dott. La Loggia rappresenterà il Club a Bruxelles insieme al Past President Vancheri, portando testimonianze concrete sulle attività svolte e i risultati raggiunti in diversi territori. Principali services e attività svolte nel 2024-2025 Salute e prevenzione • Screening gratuiti per la popolazione anziana e vulnerabile • Campagne di sensibilizzazione sul diabete e sulla salute visiva • Collaborazioni con professionisti sanitari per promuovere la prevenzione Missioni internazionali • Due importanti missioni umanitarie in Camerun, con partenza da Roma, per la fornitura di farmaci, strumenti e assistenza medica Giovani e formazione • Borse di studio per studenti meritevoli • Incontri formativi nelle scuole su legalità, bullismo e cittadinanza attiva Assistenza sociale • Donazioni di generi di prima necessità • Attività di supporto a bambini e anziani in situazioni di disagio • Iniziative solidali in occasione di festività Cultura e territorio • Eventi pubblici su salute, inclusione e partecipazione civica • Collaborazioni con istituzioni locali per la promozione della cultura del servizio.

Con la chiusura dell’anno sociale 2024-2025, il Lions Club Caltanissetta guarda al futuro forte di una tradizione di servizio lunga 65 anni, rinnovando il proprio impegno verso la comunità locale e internazionale. L’attività svolta, culminata con il riconoscimento istituzionale ricevuto dall’Unione Europea, testimonia come la forza del volontariato organizzato e il dialogo tra territori possano davvero costruire una società più giusta, inclusiva e solidale.