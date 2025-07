Caltanissetta, ci lascia l’architetto Michele Giangrasso: il cordoglio della città sui social

CALTANISSETTA – Un profondo cordoglio ha attraversato oggi la comunità nissena per la scomparsa dell’architetto Michele Giangrasso, figura molto conosciuta e stimata in città, soprattutto nell’ambito sportivo e istituzionale. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando emozione e commozione tra amici, colleghi e semplici conoscenti.

Giangrasso era stato per anni un dipendente della Provincia di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio dei Comuni, dove aveva lavorato con competenza e passione. Uomo disponibile, si era sempre distinto per il suo garbo e il suo spirito collaborativo, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento all’interno dell’ente e non solo.

La sua presenza era molto apprezzata anche nel mondo sportivo, dove si era speso con entusiasmo e dedizione, contribuendo alla promozione di eventi e attività legate allo sport cittadino.

Numerosi i messaggi apparsi in queste ore sui social network. Amici e conoscenti lo ricordano come “una brava persona”, “un grande amico sempre pronto a dare una mano”, sottolineandone il tratto umano, discreto e generoso.

Caltanissetta perde oggi non solo un valido professionista, ma anche un uomo dal forte senso civico, amato e benvoluto da chiunque abbia avuto modo di conoscerlo.