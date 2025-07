Aggredisce i familiari e minaccia i Carabinieri, arrestato 53enne nel Catanese

Con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato i carabinieri hanno arrestato a Valverde, nel Catanese, un 53enne, già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna che aveva segnalato l’aggressione da parte del figlio al compagno della nipote, a cui aveva provocato una ferita al volto, e i timori per la propria sicurezza. Giunti nell’appartamento, hanno trovato il 53enne ancora in forte stato di agitazione e, dopo averlo bloccato e riportato alla calma, lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito. Durante il tragitto, dopo un iniziale momento di quiete, l’uomo ha continuato a protestare, tentato di uscire dall’auto e minacciando i carabinieri. Un atteggiamento mantenuto anche in caserma, dove ha anche simulato un malore. Dagli accertamenti è emerso che era già sottoposto alla libertà vigilata, disposta dall’ufficio di Sorveglianza di Messina, e aveva precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.