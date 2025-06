Villalba. Inaugurato il nuovo asilo nido. Il sindaco: “Importante servizio per le famiglie e la comunità”

VILLALBA. E’ stato inaugurato il nuovo asilo nido. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Maria Paola Immordino. Il primo cittadino villalbese ha sottolineato che, dopo tante lungaggini burocratiche, finalmente si è riusciti a realizzare questo importante servizio per le famiglie della comunità locale.

Il sindaco ha inteso ringraziare l’assessore all’istruzione Silvana Calà per il suo prezioso supporto e impegno. E ora il nuovo asilo nido è pronto per accogliere i piccoli villalbesi in un ambiente sicuro e stimolante.