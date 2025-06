Villalba. Dagli Stati Uniti fino al Paesello dei loro avi per ritrovare parenti, memorie, origini e affetti

VILLALBA. Una storia tanto singolare quanto bella arriva da Villalba. Qui alcune persone sono venute direttamente dagli Stati Uniti per conoscere le origini della loro famiglia. E come tanti rami di un unico albero i diversi componenti della famiglia Marsala si sono ritrovati insieme con i loro lontani cugini americani accolti dal vicesindaco La Monaca tra la casa comunale, le vie del paese e la bellissima chiesa Madre dedicata a San Giuseppe.

Un’esperienza veramente unica nel suo genere che ha creato tanta curiosità ed interesse nella comunità villalbese. Indelebili resteranno per tutti i sorrisi e gli sguardi pieni di gioia soprattutto dei giovanissimi della famiglia Marsala che lo stesso sindaco Immordino ha ringraziato per il contributo offerto al fine di ricostruire la genealogia, in particolare a Giovanni, Giuseppe e Rosario Marsala.