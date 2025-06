Sutera. Il 7 giugno su Canale 5 la bellezza del borgo suterese nel programma “I Viaggi del Cuore” lungo la via dei frati

SUTERA. IL GAL Terre del Nisseno e Sutera su Canale 5! Sabato 7 giugno alle ore 9:30, non bisogna perdere la nuova puntata de “I Viaggi del Cuore” su Canale 5 con Don Davide Banzato, alla scoperta della Sicilia Occidentale grazie al progetto Discovering Rural Sicily!

Protagonista sarà il GAL Terre del Nisseno, con un itinerario emozionante che mette in luce il fascino di Sutera, uno dei borghi più belli d’Italia. Attraverso la suggestiva Via dei Frati, tra vicoli antichi e panorami mozzafiato, vi accompagneremo in un viaggio tra storia, spiritualità e tradizioni autentiche.

Un racconto intenso tra arte sacra, natura e memoria, per riscoprire l’anima profonda dell’entroterra siciliano e promuovere il turismo nei nostri borghi più autentici. Appuntamento sabato 7 giugno alle 9:30 su Canale 5 e su Mediaset Italia.