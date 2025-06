La polizia ha arrestato a Palermo un 31enne per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo dopo avere scippato una donna in via Galileo Ferraris è fuggito a bordo di un’auto andando anche contromano e passando con il semaforo rosso. E’ stato catturato dopo che, abbandonata la vettura, ha tentato di fuggire a piedi. L’arresto è stato convalidato dal gip. (ANSA).