San Cataldo. Fausto Terrana nuovo segretario cittadino del PD: “Sarà una sfida rivolta a chi non crede che in questa Città ci sia un futuro”

SAN CATALDO. Fausto Terrana è stato eletto segretario di circolo del Partito Democratico San Cataldo. Per il nuovo segretario cittadino del Pd una sfida politicamente importante, quella che gli spetterà raccogliere. “È un ritorno a casa, e sono felice di compierlo! – ha sottolineato Terrana – Sarà una sfida rivolta a chi non crede che in questa città ci sia ancora un futuro, a chi pensa che tutto sia già scritto, che questa partita l’abbia vinta la rassegnazione”.

Il neo segretario cittadino del PD sancataldese ha poi concluso: <Sarà una bella storia di servizio, nel posto a cui devo tutto e nel partito a cui devo tanto.

Grazie a Martina Riggi per questi anni di impegno, al Sindaco, ai consiglieri comunali, e a tutte e tutti coloro che sono passati per dare il proprio contributo”.