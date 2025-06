San Cataldo. Banchetto informativo del Pd in piazza Falcone – Borsellino sui referendum dell’8 e 9 giugno

SAN CATALDO. Venerdì pomeriggio alle 19 in Piazza Falcone e Borsellino il Partito Democratico di San Cataldo, di cui è segretario cittadino Fausto Terrana, allestirà un banchetto per invitare a votare 5 SÌ ai referendum su lavoro e cittadinanza in programma il prossimo 8 e 9 giugno.

Il PD sancataldese, nell’invitare la cittadinanza ad aderire, ha ribadito che sarà l’occasione per confrontarsi, rispondere a tutte le tue domande e capire insieme come questo voto possa migliorare le comunità e il futuro.