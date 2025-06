Riesi. Per il Comune arrivano importanti risorse economiche dalla Regione grazie alla Finanziaria 2025

RIESI. Arrivano importanti risorse per il Comune di Riesi grazie alla Finanziaria regionale 2025. Un totale di circa 280 mila euro destinato a diversi interventi. I contributi, approvati con il disegno di legge n.832/A lo scorso 28 dicembre 2024, includono 150.000 euro per la promozione turistica e culturale, e 70.000 euro per la riqualificazione urbana e il rifacimento delle strade comunali.

“Mi preme ringraziare l’Assemblea Regionale Siciliana e in particolare l’onorevole Michele Mancuso, deputato di Forza Italia della provincia di Caltanissetta e promotore degli emendamenti alla finanziaria destinati al Comune di Riesi – ha commentato il Sindaco Salvatore Sardella – Si tratta dell’ennesimo segnale di attenzione nei confronti della nostra città, che si aggiunge ai precedenti stanziamenti concessi per le iniziative che sono state realizzate dall’Amministrazione. È stata completata, e a breve sarà inaugurata, la Pesa pubblica, finanziata dalla Regione Siciliana nelle precedenti leggi di bilancio. Una sinergia che consente di offrire alla città un ulteriore servizio e di proseguire nel cammino di crescita”.

Un ringraziamento anche al gruppo Lega in seno all’ARS, per il contributo di 45 mila euro destinato al restauro della Fontana di Piazza Rosario Livatino “Un segnale che testimonia l’importanza del dialogo costruttivo tra le istituzioni per il bene della nostra comunità” ha commentato il primo cittadino.

Infine, l’Amministrazione Comunale comunica l’assegnazione del contributo di 17.000,00 euro destinato ai Comuni i cui riti sono iscritti nel R.E.I.S. nella categoria “Riti della Settimana Santa”, emendamento presentato dal deputato del PD Dario Safina.