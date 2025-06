Imbrattarono la Scala dei Turchi a Realmonte: chieste condanne per i 2 imputati

Il pm Margherita Licata ha chiesto la condanna a 4 mesi e 10 giorni di reclusione per Domenico Quaranta, 51 anni, di Favara a 6 mesi e 15 giorni per il concittadino Francesco Geraci di 47 anni, ritenuti responsabili d’aver imbrattato con una sostanza chimica rossa, all’inizio di gennaio 2022, la Scala dei Turchi di Realmonte.

La richiesta di condanna per Quaranta, ex imbianchino e radicalizzato negli ambienti islamici, è ridotta per via di una perizia psichiatrica che ha accertato la sua parziale incapacità di intendere e volere. I due furono individuati dai carabinieri, coordinati all’epoca dal maggiore Marco La Rovere che per la svolta investigativa è stato insignito della cittadinanza onoraria di Realmonte. Il giudice Andrea Terranova emetterà la sentenza il 14 luglio. (ANSA).