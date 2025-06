Fondi PNRR. Gianfranco Cammarata (Collettivo Letizia): “3 miliardi di fondi sottratti alla Sicilia e trasferiti altrove”

Riceviamo e pubblichiamo nota del portavoce di Collettivo Letizia, Gianfranco Cammarata a proposito dei fondi del PNRR.

“Ci fanno parlare d’altro e “ nascondono “ un grande furto ai danni dei siciliani. 3 miliardi di fondo destinati alle strade e alle ferrovie siciliane oltre che alla rigenerazione urbana. Tali fondi sono stati sottratti dal PNRR e “ trasferiti “ soprattutto in Liguria e in Veneto.

Questa regione, già così martoriata, mortificata da scelte politiche nazionali e anche regionali, umiliata da tanti politici siciliani, nascostamente, quasi furtivamente, viene scippata di altre importanti risorse, senza le quali continueremo a piangere per la nostra mobilità autostradale e ferroviaria e per la mancata riqualificazione dei nostri centri, particolarmente di quelli che si stanno svuotando perché i nostri giovani volano via.

Mentre ci prepariamo a un’altra stagione con l’acqua razionata ai nostri rubinetti e data con il contagocce ai nostri campi e ai nostri allevamenti,

mentre continuiamo a soffrire per una sanità davvero malata, un’altra mazzata va a tranciare le nostre già misere speranze.

Il Collettivo Letizia esprime tutto il proprio disappunto per la mancata difesa delle giuste esigenze del popolo siciliano, per l’ennesima offesa alla voglia di sviluppo sano della nostra economia, per quella che si prospetta come una rapina perpetrata a carico dei nostri sogni.

Ancora un’occasione persa perché il tesoro della bellezza della nostra terra non venga adornato da interventi politici che lo rendano ancor più lucente”.

Gianfranco Cammarata, portavoce del Collettivo Letizia