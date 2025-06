Expo di Osaka, la Sicilia protagonista con un video sul patrimonio naturale dell’Isola: giovedì la presentazione a Palermo con l’assessore regionale al Territorio Savarino

La varietà e la ricchezza del patrimonio naturalistico della Sicilia raccontate in un video che rappresenterà la nostra regione all’Expo di Osaka, in Giappone. Il filmato, dedicato alla valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali dell’Isola sarà presentato in anteprima ai rappresentanti degli enti gestori delle aree protette dall’assessore al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, giovedì 5 giugno nell’auditorium dell’assessorato, in via Ugo La Malfa, 169, a Palermo. Nel corso dell’incontro, che sarà aperto alla stampa, si parlerà anche delle iniziative avviate dal governo Schifani per la tutela e per la promozione di una fruizione sostenibile compatibile dei beni ambientali siciliani.

«È una novità assoluta per la Regione Siciliana che – dice Savarino – per la prima volta sceglie questo strumento per promuovere i suoi parchi e le sue riserve. Il video è un vero e proprio spot destinato in prima battuta ai visitatori dell’Expo giapponese, provenienti da tutto il mondo e stimati in oltre 28 milioni nei sei mesi di apertura. È un racconto per immagini del nostro patrimonio naturalistico, in qualche caso poco conosciuto ma non meno significativo e affascinante delle mete più note e che si inserisce nell’ambito delle iniziative in programma durante la Settimana della Regione Siciliana, in programma dall’8 al 14 giugno prossimi e che coinvolgerà parchi, riserve e l’Arpa con il suo ruolo fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente».