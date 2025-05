Damiano David e la tv giapponese, morra cinese e martellate – Video

(Adnkronos) – Damiano David e la 'morra cinese', con tanto di martellate in testa, nello show della tv giapponese. Il cantante, in questo periodo in Giappone, è ospite del programma Day Day dell'emittente Ntv. Il programma diffonde le clip dal proprio profilo TikTok e il video rimbalza su X grazie in particolare al profilo Grande Flagello. Damiano David è protagonista di una sfida particolare in studio. Inginocchiato, si esibisce in un match di morra cinese – o qualcosa di simile – e in base al risultato del duello deve attrezzarsi rapidamente per proteggere la testa con un casco da cantiere. Altrimenti, si rischia una martellata… —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)