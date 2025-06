Cantieri su A19. Anas: si prevedono code e disagi per il fine settimana sulla A19 Palermo – Catania nel tratto Altavilla Milicia – Bagheria

Si prevedono ancora code e disagi per il prossimo fine settimana sull’autostrada Palermo-Catania e l’Anas invita ad anticipare il rientro e valutare fasce orarie alternative per tornare nel capoluogo dopo la gita fuori porta. Proseguono infatti i lavori di messa in sicurezza lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi due cantieri ravvicinati per l’adeguamento delle barriere di protezione (guardrail) sia sui viadotti che sul corpo stradale.

Per domenica 8 giugno, è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15 fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori. Anas metterà a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. Intanto oggi è stata convocata in prefettura a Palermo una riunione a cui hanno preso parte tutti i soggetti coinvolti nell’emergenza.

Sindaci, 118, vigili del fuoco, forze dell’ordine, Regione, Anas convocati dal prefetto Massimo Mariani per gestire al meglio il possibile caos provocato dai lavori. E’ stato predisposto un piano che prevede la presenza della polizia stradale a presidiare le corsie di emergenza e l’utilizzo dell’elicottero della polizia per accertare criticità. (ANSA).