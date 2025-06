Campofranco. Disposta parziale riapertura al transito veicolare per la via Vittorio Emanuele

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha reso noto alla cittadinanza che, a seguito del completamento dei lavori di messa in sicurezza e previo parere degli uffici tecnici competenti, è disposta la riapertura parziale al transito veicolare della Via Vittorio Emanuele, nel tratto compreso fino al ricongiungimento con la Via Spoto.

Il transito è consentito esclusivamente ai veicoli aventi larghezza non superiore a 2,30 metri e massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la salvaguardia delle strutture stradali attualmente interessate da opere di consolidamento.

Tutti gli utenti della strada dovranno rispettare la segnaletica verticale presente in loco e ad adottare massima prudenza nella guida, trattandosi di una riapertura temporanea e funzionale a migliorare la viabilità urbana in condizioni di sicurezza.