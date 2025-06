Caltanissetta, venerdì 27 giugno il centro storico si trasforma in aula a cielo aperto: terza gita del “Nissa Adventure Camp”

CALTANISSETTA – Una giornata all’insegna della scoperta, della cultura e dell’educazione civica animerà domani, venerdì 27 giugno 2025, il centro storico di Caltanissetta. È in programma la terza gita didattica del “Nissa Adventure Camp”, progetto promosso dal Comune di Caltanissetta, attraverso gli assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Nissa Rugby ASD, la Pro Loco, il Teatro Etico Naponos e il centro educativo Poseidone.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un percorso educativo pensato per offrire ai più piccoli esperienze dirette e formative nei luoghi simbolo della città. Il punto di ritrovo è fissato per le ore 8.30 al parcheggio Grazia, da dove prenderà il via un itinerario guidato che condurrà bambini e ragazzi alla scoperta di alcuni dei principali monumenti e spazi istituzionali nisseni.

Il gruppo visiterà la cosiddetta “strata ‘a foglia”, la storica Biblioteca Scarabelli, e Palazzo Moncada, con una guida curata dai giovani della Pro Loco. Seguiranno due tappe di particolare rilievo istituzionale: la Sala Gialla, dove ad accogliere i partecipanti sarà l’assessore alla Pubblica Istruzione Luciana Lo Muto, e l’aula consiliare di Palazzo del Carmine, dove l’incontro sarà guidato dal consigliere comunale Cristian Genovese. La giornata si concluderà alle ore 13.30 presso Villa Cordova, con uscita su via Cavour.