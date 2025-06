Caltanissetta. Venerdì 20 giugno il Diacono Angelo Spina sarà ordinato Sacerdote

Come annunciato lo scorso Giovedì Santo, da S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta, venerdì 20 giugno il Diacono permanente Angelo Spina sarà ordinato Sacerdote.

Al termine della Santa Messa Crismale il Vescovo ha spiegato che quello dell’ordinazione presbiterale è stato un suo pensiero, un suggerimento dello Spirito, sul quale ha meditato per molto tempo, ascoltando anche i responsabili della comunità del diaconato che negli anni si sono succeduti e che hanno quindi seguito Angelo Spina, che di quella comunità fa tuttora parte. Maturato tale pensiero nella preghiera, con l’opportuno discernimento, la Diocesi di Caltanissetta è quindi pronta ad annettere nel proprio presbiterio un nuovo sacerdote per l’imposizione delle mani del Vescovo.

Angelo Spina ha 62 anni e ha iniziato il suo discernimento vocazionale nel 1999, quando cominciò a frequentare il monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara, approfondendo lo studio e la meditazione della figura di San Francesco sotto la guida spirituale della Abadessa; è entrato nell’Ordine Francescano Secolare, facendo la professione solenne nel 2006 e divenendone poi Ministro della fraternità della Cattedrale, dove già lavorava come assistente del parroco e curatore della chiesa e dei locali annessi. Nel frattempo ha frequentato i corsi del nostro Istituto Teologico Pastorale “Mons. Guttadauro” e, il 29 giugno 2021, è stato ordinato diacono permanente da Mons. Russotto, rimanendo al servizio della Cattedrale.

Il Vescovo ha commentato l’ordinazione di Angelo Spina come un momento di grazia e fecondità della nostra Chiesa, nonché come un impulso a pregare per le vocazioni sacerdotali e per il nostro Seminario, fucina di giovani che cercano di maturare la loro risposta positiva al Signore.

In questi giorni, la comunità della Cattedrale si è preparata con due serate di preghiera, con le meditazioni del Diacono Alessandro Ronchi e di p. Enzo Marchese, OFM Capp.

Appuntamento quindi venerdì 20 giugno ore 18.00. la prima Santa Messa del novello Sacerdote sarà celebrata in Cattedrale il 21 giugno alle ore 19.00.