Caltanissetta. Reale Mutua e Confartigianato in sinergia con il “Welfare Day”: focus su prevenzione e tutela LTC per le imprese artigiane

Torna il Welfare Day promosso dall’agenzia Reale Mutua – Vincenzo Verde, con una novità significativa: l’edizione di quest’anno nasce dalla collaborazione con Confartigianato Imprese Caltanissetta, per un confronto diretto con il mondo dell’artigianato e in particolare dell’edilizia.

L’appuntamento è previsto per domani, giovedì, 19 giugno, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, a Villa Flora Relais – contrada Bigini – a Caltanissetta.

Prevenire è vivere. Proteggersi è scegliere consapevolmente.

È questo il messaggio che viene lanciato lanciare con forza: parlare di prevenzione sui luoghi di lavoro e approfondire le coperture assicurative Long Term Care (LTC), strumenti oggi fondamentali per gestire al meglio i rischi professionali e personali.

«Siamo felici di questa collaborazione – dichiara l’agente Vincenzo Verde – che ci consente di fare vera divulgazione assicurativa sul territorio, incontrando da vicino imprenditori e operatori che ogni giorno costruiscono valore con le proprie mani. È fondamentale conoscere i rischi, ma soprattutto gli strumenti per tutelarsi. Non solo nei cantieri, ma anche nella vita.»

Anche Marco Spiaggia, Presidente Provinciale di Confartigianato Caltanissetta, sottolinea l’importanza dell’iniziativa:

«Avere l’opportunità di sensibilizzare i nostri colleghi artigiani su sicurezza e prevenzione è un segnale di grande maturità. Il benessere sul lavoro passa dalla conoscenza e dalla consapevolezza.»

Oggi più che mai, il modo di fare impresa è cambiato: non si può pensare a un’azienda moderna senza considerare il tema della sicurezza come valore centrale.

Proprio per questo, il Welfare Day è stato pensato per supportare le imprese in toto, offrendo contenuti utili, occasioni di confronto e strumenti concreti di protezione.

Il risultato sarà un incontro di informazione, dialogo e consapevolezza, dedicata non solo alle imprese artigiane ma anche ai lavoratori autonomi e alle loro famiglie.

Una vera occasione per costruire insieme, passo dopo passo, una nuova cultura della prevenzione.