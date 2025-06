Caltanissetta. Emozioni e ricordi per i diplomati del 1975 dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci”: insieme dopo 50 anni per celebrare l’amicizia

Intense emozioni quelle vissute, ieri, 18 giugno, dagli studenti della V^ A dell’ITET “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta che, nel 50° anniversario del loro diploma si sono ritrovati insieme per trascorrere momenti unici e indimenticabili. Giornata coincisa con l’inizio degli Esami di Stato 2025, i diplomati del 1975 hanno voluto ricordare l’importante tappa della loro vita unendosi in una foto ricordo davanti l’Istituto Tecnico Statale “Mario Rapisardi-Da Vinci”, per poi condividere altri meravigliosi momenti durante un pranzo in un agriturismo locale.

Ragionieri e periti commerciali affermati nella professione e negli affetti, oggi quasi tutti in pensione, hanno fatto un bilancio della loro vita e condiviso altri progetti per il futuro. La loro classe era numerosissima: 35 studenti affiatati e pronti ancora oggi a sostenersi.

Infatti, si sono ritrovati in precedenza anche per festeggiare i 16, i 3’ e i 40 anni dal loro diploma.

Erano presenti: Luigi Calogero Antonaci, Giuseppina Fernanda Cinque, Michele Angelo dell’Utri, Angelina Falzone, Silvana Ferrara, Vincenzo Ferrara, Maria Antonietta Garaffa, Silvana Geraci, Rosario Ingrao, Gemma Maria Larecchiuta, Michele Iannello, Angela Maria Morreale, Giusy Narbone, Vincenzo Piemonte, Francesca Patrizia Viviano.

Non erano presenti per motivi personali o perché geograficamente lontani, ma vicini, comunque con il cuore: Salvatore Antonio Giardina, Antonio Cosentino, Lina Fruscione, Totò Bello, Salvatore Tabone, Giovanni Rizzo, Carmelo Licata, Arcangela Antonietta Scarlata, Salvatore Ferrara, Vincenza Guarneri, Luci Gueli, Vincenzo Morello, Silvana Marella.

Attimi di commozione si sono disegnati sui volti dei diplomati del 1975 ricordando i compagni che non ci sono più: Peppe Carrubba, Ferdinando M. Capra, Michele Lunetta, Vincenzo Giannone, Angela Alba, Francesco Sanguedolce.

Una giornata all’insegna dell’allegria e delle esperienze rispolverate dai ricordi, testimonianza di come l’amicizia sia un valore essenziale che dura nel tempo grazie alla forza di volontà e al desiderio di stare insieme.