Caltanissetta. Convocato l’11 giugno il Consiglio comunale

CALTANISSETTA. Con determinazione della Conferenza dei Capigruppo del 03 giugno u.s., il Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti, ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per mercoledì 11 giugno alle 17:30

Di seguito tutti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Consiliare:

1. Proposta di deliberazione n. 52 del 04/06/2025: “Mozione – Proposta di istituzione Parco Giochi Diffuso”;

2. Proposta di deliberazione n. 13 del 04/03/2025: “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a seguito della sentenza n. 432/2023, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, in ordine alla causa n. 251/2015 R.G.C.A. – Atto di precetto in rinnovazione notificato il 25/10/2024”.

I cittadini che desiderano assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, potranno farlo in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it