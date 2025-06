Caltanissetta. Atti persecutori nei confronti della ex compagna, divieto di avvicinamento per un 34enne

Al 34enne responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, è stato applicato il dispositivo c.d. “Braccialetto elettronico”.

Nella giornata dell’11.06.2025, la Squadra Mobile ha eseguito una misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagato, dalla ricostruzione investigativa realizzata, avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti della ex compagna, non rassegnandosi alla decisione di questa di interrompere la relazione sentimentale in atto, tanto da minacciarla e molestarla, controllandone le frequentazioni e gli spostamenti, utilizzando nei suoi confronti epiteti ingiuriosi e offensivi.

L’attività d’indagine eseguita ha consentito di ottenere a carico dell’indagato, la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del c.d. “braccialetto elettronico”.

Nello specifico, infatti, il Giudice per le Indagini Preliminari, valutati positivamente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha emanato apposita ordinanza esecutiva con cui è stata disposta l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, estendendola anche alle due figlie minori, stabilendo la distanza minima da tenere, con l’ulteriore prescrizione di non comunicare con le stesse attraverso qualsiasi mezzo.

Al fine di garantire una maggiore tutela delle persone offese, l’esecuzione della predetta misura è stata subordinata all’applicazione del presidio di controllo elettronico a distanza c.d. “braccialetto elettronico”.