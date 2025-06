Butera. Per bonificare i siti dall’amianto c’è un contributo regionale a fondo perduto per risanare l’ambiente

<I cittadini hanno un’occasione in più per bonificare il proprio ambiente dall’amianto rendendolo più sano e vivibile: c’è un contributo a fondo perduto previsto per lo smaltimento>. A parlare è Filippo Chimera, dell’Azienda Chimera, una tra le realtà più importanti tra quelle operanti nel territorio del Nisseno in materia di smaltimento dei rifiuti. <Questa – ha spiegato Chimera – è un’occasione da non perdere per bonificare la propria abitazione e tutelare la salute pubblica>.

L’opportunità è stata offerta dalla Regione che ha destinato un contributo a fondo perduto fino all’80% per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni. <Un’iniziativa – ha aggiunto Chimera – che ha l’obiettivo di incentivare i privati cittadini e i condomini a procedere con la bonifica degli edifici in cui siano ancora presenti materiali pericolosi, come le vecchie coperture in eternit, canne fumarie, serbatoi o rivestimenti contenenti amianto>.

Una forma di sostegno economico che punta a proteggere la salute e valorizzare gli immobili, con un impatto positivo anche per l’ambiente. Per maggiori informazioni sul bando e sull’iter da seguire per accedere al contributo, è possibile contattare il reparto ambiente dell’azienda Chimera o tramite mail all’indirizzo ambiente@autodemolizionichimera.it, oppure allo 0934 -1958026. L’azienda Chimera è a disposizione dei cittadini per fornire supporto dalla consulenza iniziale fino alla rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.