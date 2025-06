ARD Discount inaugura un nuovo punto vendita a Caltanissetta

Con una superficie di oltre 700 mq e un ampio parcheggio, ARD Discount ha inaugurato oggi il suo nuovo moderno punto vendita a Caltanissetta , in via Santo Spirito, rafforzando ulteriormente la propria presenza sul territorio.

Si tratta del secondo negozio nel capoluogo e dell’undicesimo nella provincia , con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più capillare ed efficiente, puntando sempre su prodotti di qualità e assoluta convenienza e un’esperienza d’acquisto comoda e facilmente accessibile.

Il nuovo punto vendita ARD Discount offre tutti i reparti necessari per una spesa completa, compresa una fornita e “fragrante” panetteria che si aggiunge ai freschi, alla macelleria, a frutta e verdura e al no food. Ricco e ben selezionato l’assortimento di prodotti a marchio , scelti ormai quotidianamente da migliaia di consumatori, pensati per coniugare qualità e convenienza . Per l’occasione, inoltre, previste numerose e imperdibili offerte con un volantino speciale.

Il punto vendita è stato progettato secondo criteri di efficienza energetica, con un design ricercato e dotato di sistemi di refrigerazione moderni a basso impatto ambientale, per un ambiente funzionale e all’avanguardia.

Con questa nuova apertura, ARD Discount rinnova il proprio impegno nel garantire ogni giorno una spesa completa, comoda e vantaggiosa, al fianco dei consumatori.