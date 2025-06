Alexander Bublik, dal viaggio-svolta al capolavoro del Roland Garros: chi è l’avversario di Sinner

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo ad Halle e oggi, giovedì 19 giugno, affronta Alexander Bublik nel secondo turno del torneo. Il tennista kazako, numero 45 del ranking, arriva al match dopo la vittoria del primo turno contro il francese Alexandre Muller. L'azzurro è invece reduce dalla vittoria contro il tedesco Yannick Hanfmann. Ecco chi è il prossimo avversario del numero uno del ranking Atp. Nato in Russia il 17 giugno 1997, Bublik è stato naturalizzato kazako nel 2016 e si è fatto conoscere nel circuito per un tennis spesso spettacolare e fuori dagli schemi, a cominciare dai servizi da sotto, a volte usati per togliere certezze agli avversari. In carriera ha vinto 4 titoli Atp e ha raggiunto una finale Slam in doppio (al Roland Garros 2021, in coppia con il connazionale Golubev). Il suo best ranking è la posizione numero 17, conquistata nel maggio dello scorso anno. Da lì ha vissuto però un momento no, riuscendo a vincere solo 4 partite su 19 fino a marzo di quest'anno. La curiosità è che la svolta è arrivata con un viaggio a Las Vegas, in cui il kazako ha fatto "reset", azzerando tutto per ripartire. Non a caso, è poi tornato in campo al Challenger di Phoenix, raggiungendo la finale persa contro Joao Fonseca. Il successo contro Jack Draper, arrivato poche settimane fa agli ottavi del Roland Garros, è il punto più alto della sua carriera. Poi, proprio a Parigi, Bublik ha affrontato Sinner ai quarti perdendo in tre set (6-1 7-5 6-0 il punteggio). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)