Turista infortunatosi a Marettimo viene salvato da Soccorso alpino e speleologico siciliano e dall’82° Centro Sar

Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82° centro Sar del 15° Stormo dell’aeronautica militare (Trapani), per recuperare un turista padovano infortunato a Marettimo, nelle isole Egadi.

L’uomo, 63 anni, in vacanza con la moglie, è scivolato mentre percorreva un tratto di sentiero impervio nella zona nord dell’isola, nei pressi di Monte Falcone. Non essendo in grado di proseguire, la moglie ha allertato il Numero unico di emergenza 112.

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B dell’82° centro Sar che ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino per dirigersi sul luogo dell’incidente. Il turista è stato portato a bordo insieme alla moglie e sbarcati nella piazzola dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. (Adnkronos)