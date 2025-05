Sutera. Tanti cittadini dalla Germania e dal Regno Unito ai festeggiamenti in onore di San Paolino

SUTERA. L’amministrazione comunale di Sutera saluta e ringrazia i concittadini provenienti dalla Germania e dal Regno Unito e da tutte le altre Nazioni e città d’Italia che, anche quest’anno, hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di San Paolino.

Il legame tra la nostra piccola città e i Suteresi che vivono nel resto del mondo è sempre vivo. I suteresi che, nel periodo tra il dopoguerra e gli anni 70, migrarono in cerca di migliori fortune, nel lasciare con il cuore pieno di tristezza Sutera verso località sia nazionali che estere, non hanno mai troncato il forte legame che li lega con la città dei Santi Paolino ed Onofrio.

“Oggi – ha detto l’amministrazione comunale – molti di loro purtroppo non ci sono più o, hanno raggiunto venerande età che non gli permettono di affrontare il viaggio per tornare tra noi, ma, hanno seminato bene: tornano numerosi i loro figli…i loro nipoti…con i rispettivi compagni e compagne. Anche essi, cittadini di altre nazioni, hanno l’amata Sutera e la Sicilia nella mente e nel cuore”.

Tutto ciò accade anche grazie ai gemellaggi che Sutera ha con la città di Dillingen in Germania e di Broxbourne in U.K. I gemellaggi, sempre tenuti vivi da tutte le amministrazioni che si sono susseguite, permettono a tutti coloro che vivono nel resto del mondo di sentirsi sempre e comunque Suteresi e, consentono a tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di nascere, crescere e vivere nella nostra terra, di apprezzarla ancora di più quando sentiamo con quanto amore loro ne parlano.

Il cordone ombelicale che lega ogni suterese, dovunque esso viva, alla sua città non è mai stato reciso e ciò avviene anche grazie a chi si è prodigato, per portare avanti i gemellaggi.

Nel salutare tutti coloro che sono stati fisicamente qui con noi e tutti coloro che lo sono stati con il cuore, grazie anche a tutte le dirette sui social che sono state effettuate, vogliamo particolarmente ringraziare il Sindaco di Dillingen Christian Finkler che ci ha onorati con la sua presenza.