Spray urticante in classe, evacuati e soccorsi una ventina di alunni, malore per collaboratore scolastico

L’aspersione improvvisa di spray urticante in una classe della scuola professionale Cellini di Firenze, in via Masaccio, ha causato l’evacuazione dello stabile di studenti e professori e di personale non docente. E’ successo nel primo pomeriggio.

Da parte di alcuni sono state accusate lievi intossicazioni, tra bruciori e difficoltà respiratorie. Sul posto il personale del 118 ha assistito circa 20 persone, soprattutto giovani di 16 e 17 anni. Nessuno è stato portato in ospedale tranne un custode che, anche per lo choc, si è sentito male e i sanitari hanno deciso di trasferirlo al pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno inviato un nucleo Nbcr ma i rilievi non hanno evidenziato la presenza di spray negli ambienti. La polizia di Stato è intervenuta per svolgere gli accertamenti e individuare eventuali responsabili. (ANSA).