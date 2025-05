SOMMATINO. Il sindaco Salvatore Letizia ha inteso informare la cittadinanza a proposito del termine per la presentazione delle istanze per il periodo gennaio-marzo 2025 relative al “Bonus figlio 2025”.

La data di scadenza per la presentazione dell’istanza è stata infatti prorogata al 6 giugno prossimo. Pertanto, fino a quella data, chi è in possesso dei relativi requisiti, potrà presentare l’istanza per ottenere il Bonus Figlio 2025.