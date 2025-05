Serradifalco. Terreno confiscato a Grottadacqua affidato in locazione alla Dusty per crearvi un centro di raccolta rifiuti

SERRADIFALCO. Il lotto di terreno industriale per complessivi 9.100 mq che si trova nella zona industriale di contrada Grottadacqua in territorio di Serradifalco, recentemente affidato al Comune in quanto bene confiscato con sentenza definitiva alla criminalità organizzata, è stato a sua volta affidato in locazione alla società Dusty che si occupa di raccolta e trattamento di rifiuti.

L’esito della gara la si è avuta dopo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Leonardo Burgio aveva avviato una manifestazione di interesse per locarlo ad operatori economici interessati. Quella della Dusty, per la cronaca, è stata l’unica manifestazione di interesse pervenuta al Comune. La società, già operante nel settore raccolta e trattamento di rifiuti, intende effettuare l’insediamento di una propria unità locale con realizzazione di un fabbricato industriale per l’avvio di un’attività consistente nel trattamento e nel riciclo di rifiuti provenienti dallo spazzamento urbano e similari.

L’azienda ha proposto un’offerta a rialzo dell’1,07% sul canone annuo, offrendo il pagamento annuo di 16.555,27 euro. Non essendo arrivate altre offerte, non s’è reso necessario istituire una commissione tecnica giudicatrice. Dalla documentazione, che è regolare, è emerso che la Dusty intende effettuare un insediamento di tipo industriale presso un lotto già destinato a tale scopo.

All’aggiudicazione del bene confiscato alla criminalità organizzata dovrà seguire delibera di Giunta ai fini della presa d’atto della Manifestazione di interesse pervenuta, e dall’approvazione dello schema di contratto pubblico da presentare entro 90 giorni. E’ stata anche sollecitata la convocazione di un tavolo tecnico regionale per il potenziamento della dotazione idrica.