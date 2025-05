Serradifalco. Il neo consigliere provinciale Martino Basilio: “Occorre procedere alla sistemazione della sp 133”

SERRADIFALCO. Riceviamo e pubblichiamo nota del neo consigliere provinciale Basilio Martino in merito alle condizioni critiche della sp 133 e all’esigenza di procedere, prima possibile, alla sistemazione del tratto stradale nella zona interessata.

“In queste ore mi sono immediatamente premurato di contattare gli uffici dell’ Ex Provincia, dove da pochi giorni ricopro la carica di Consigliere del massimo consesso, per sollecitare l’inizio lavori dell’arteria più importante del vallone: parlo della strada provinciale 133 ricadente sul territorio di Serradifalco in Contrada Banduto.

Arteria di fondamentale importanza non solo per la nostra zona Artigianale, ma anche e soprattutto per i numerosi pendolari, in entrata e in uscita del Vallone Nisseno, che vede collegare alla nuova Strada Statale 640 l’intero territorio, accorciando il tragitto e diminuendo i tempi di percorrenza per il raggiungimento dei Capoluoghi di Provincia di Caltanissetta ed Agrigento nonché dell’autostrada A19 Palermo – Catania.

Ringrazio l’ing. Mario Denaro, per la pronta risposta e l’immediata disponibilità, che mi ha comunicato ufficialmente che la progettazione sarà da lui ultimata entro il 15 maggio e che la gara avrá una pubblicazione della durata di 30 giorni e l’inizio dei lavori è previsto entro il 15 luglio.

Attenderemo con pazienza ma con una precisazione, il tempo dell’attesa è finito!

Se entro quella data non verranno iniziati i lavori sarò costretto ad attivarmi in modo ancora più energico nel rispetto del mio ruolo che mi vede essere l’unico rappresentante del Vallone Nisseno al fine di far rispettare un diritto fondamentale dei cittadini che lo vivono, una viabilità quantomeno equiparata ad un paese civile oggi simile, senza esagerazione, a quella del terzo mondo ! Una vergogna !

Spero infine che il neo presidente si attivi immediatamente, il tempo delle chiacchiere e delle passerelle è finito, infatti sulla questione della viabilità non possiamo più attendere e metto a disposizione anche la mia posizione all’interno del mio partito per un contatto diretto con il nostro Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che tanto si e speso e si spende per la nostra terra in termini di investimenti, come confermato dal nostro presidente della Regione Renato Schifani;

Il Vice Premier Matteo Salvini rappresenta oggi il Ministro che più ha investito nella storia della Repubblica Italiana per la nostra Regione (in barba a chi dice che la Lega non attenziona il sud, oggi queste sono esclusivamente fake news smentite da documenti ufficiali del Consiglio dei Ministri) e non lo dicono le parole bensì i numeri inseriti nei decreti di finanziamento sottoscritti e registrati che vedono la nostra terra un cantiere da est a ovest, specie per la rete ferroviaria.

L’obiettivo della Lega è servire i propri cittadini e il territorio tutto da nord a sud ecco perché ribadisco il mio messaggio al neo Presidente, non si perda tempo e consideri a disposizione la mia persona e il mio Commissario Provinciale Leonardo Burgio per un contatto diretto con il Vice Premier e si affidi per lo stesso obiettivo anche al nostro Assessore della sua Giunta Oscar Aiello, da sempre persona di fiducia dello stesso Vice Premier e figura stimata all’interno del Partito tutto, che penso non abbia bisogno di presentazioni poiché a detta di tutti i nisseni l’Assessore più attivo della sua Giunta, con risultati innegabili e tangibili sotto gli occhi di tutti”.

Martino Basilio