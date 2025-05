Serradifalco. Il Comune seleziona per due incarichi di Assistente sociale: 109 le istanze presentate

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco torna ad assumere personale con una selezione riservata a due assistenti sociali. Lo scorso anno le assunzioni a tempo indeterminato erano state con procedure concorsuali interne riservate per la stabilizzazione di personale da anni precario.

Ora, invece, si torna ad assumere personale esterno. Saranno 109 coloro che prenderanno parte alla selezione per il conferimento di 2 incarichi di assistente sociale a tempo indeterminato e parziale, Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (Ex Cat. D) per 18 ore settimanali indetto dall’amministrazione comunale.

In precedenza, la stessa amministrazione Burgio ha approvato l’atto di indirizzo per la selezione pubblica e il conferimento di 2 incarichi di assistente sociale a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali. Una selezione alla quale hanno deciso di prendere parte oltre cento candidati. E siccome il regolamento prevede che, qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 50 partecipanti, la Commissione aveva facoltà di ricorrere ad una prova preselettiva consistente in un test a risposta multipla sulle materie oggetto di esame, ecco che si svolgerà una prova preselettiva, dopo di che i candidati ammessi alla procedura concorsuale sosterranno due prove scritte ed una orale con apposita Commissione Giudicatrice.

L’amministrazione comunale ha proceduto, tramite gli uffici competenti, alla nomina della Commissione. Quest’ultima sarà composta dal presidente, dott. Antonio Tumminello, responsabile dell’Area P.O. 2 del Comune e dai due componenti dott. Pietro Nicola Amorosia, segretario comunale ed esperto in materie giuridiche e dalla dott.ssa Maria Antonietta Testone, Dirigente Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Assistente Sociale esperta in materia. La funzione di segretario verbalizzante sarà invece assunta da Pietro Giumento Responsabile dell’Area P.O. 5 del Comune.